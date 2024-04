Esto le provoca la leche de vaca a tu perro o a tu gato

A lo largo de los años, se ha viralizado en diferentes imágenes o producciones audiovisuales el imaginario de que a los gatos o perros está bien darles leche de vaca. La realidad es un poco más compleja e incluso podemos estar causándole algún daño a nuestra mascota si le proporcionamos leche en sus comidas.

Como sabemos, la leche contiene lactosa, esto es el hidrato de carbono o azúcar responsable de su característico dulzor. Esto es lo que llama tanto a los animales a consumirla, ya que su alto contenido en grasa le resulta completamente un manjar a nuestro perro o gato.

Los perros se sienten atraídos por la leche debido a su alto contenido en grasa. Foto: Shutterstock

El problema es que las mascotas adultas pierden una enzima digestiva que tienen de cachorros para digerir la leche. Es decir, muchos perros y felinos adultos se vuelven intolerantes a la lactosa. Lo que puede causar que su consumo les provoque efectos secundarios.

Es decir, si tu perro o gato consume leche podrá tener algunas reacciones tales como gases o malestar en general. Aunque probablemente no cause algo más grave que pueda llevarlo al veterinario, si debes tener en cuenta que es probable que la ingesta de leche de vaca le cause diarrea o vómitos a tu perro.

Existen productos especiales para mascotas para reemplazar la leche de vaca. Foto: Shutterstock

Si quieres darle algo similar a tu perro ya que disfrutas de verlo feliz, puedes optar por otros productos. Hay productos similares en las veterinarias y mercados hechos específicamente para mascotas. Leche de cabra o leche de vegetales, hechas especialmente para gatos y perros, puede ser una buena opción.