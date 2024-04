Emilia Mernes reapareció en redes con un mensaje que sorprendió a sus seguidores

Emilia Mernes es una de las cantantes con más perspectiva internacional en el país. La novia de Duki viene marcando tendencia a cada paso que da y haciendo historia con sus conciertos. Millones de personas, niñas y adolescentes, principalmente, se amontonan para ver a esta gran artista.

Además de ser una gran cantante, Emilia Mernes se ha convertido en una gran influencer en redes sociales. En Instagram acumula más de 8,7 millones de seguidores. Allí todos y todas sus fans enloquecen con cada publicación y con cada mensaje que da para ellos. En esta ocasión, la interprete de Exclusive se expresó por la situación política del país.

Emilia Mernes se expresó en redes sociales por la situación que atraviesa el país. Foto: @emiliamernes

En otras ocasiones, había sido criticada por no hacerlo. Hace unos meses, la cantante fue entrevistada por un canal español donde fue consultada sobre ciertos temas en los que había preferido no hablar. Posteriormente, se mostró arrepentida en unos de sus conciertos diciendo que se sentía "arrepentida de no hablar de ciertos temas".

Debido a la marcha universitaria que se hizo en el país, Emilia Mernes compartió una imagen en apoyo a la histórica movilización en defensa de la Univerdad Pública. De cara a sus millones de seguidores, se pudo ver en las historias de la cantante el afiche que se viralizó y fue tomado como bandera en la Marcha Federal Universitaria.

Emilia compartió la imagen que se viralizó apoyando a la Universidad Pública. Foto: @emiliamernes

Como en estas situaciones, su publicación causó diferentes opiniones dividas entre los usuarios de las redes sociales. Mientras muchos de sus fans celebraron su posición, otros se indignaron por expresar su ideología.