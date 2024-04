Otra vez, Soledad Pastorutti deslumbró a sus miles de seguidores en Instagram con un nuevo álbum de fotos. Es que la cantante de Arequito continúa trabajando para seguir deleitando los oídos de sus fanáticos y sus publicaciones en las redes no pasan desapercibidas. Sus admiradores agradecen que vaya enseñando el proceso de trabajo y la llenan de corazones y comentarios.

El nuevo álbum de fotos de Soledad Pastorutti que conquistó corazones

"Tan hermosa y radiante como siempre. Se vienen cosas grandes", "Patria, familia y raíz", "Nunca paró, y nunca parará. Como nuestra pasión y respeto por vos, reina", "Vamos Sole", "Ansiosa esperando lo nuevo. Seguro sublime como todo lo que usted hace" y "Qué lindo que va estar ese trabajo, ojalá está vez si se pueda dar la gira Raíz. Ahí estaré presente", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer.

Las nuevas fotos de Soledad Pastorutti en Instagram

No hay quien no recuerde los comienzos de La Sole revoleando su característico poncho arriba del escenario. En los últimos años, optó por darle un giro a su imagen y encantó a sus admiradores con su nuevo estilismo. "El cambio de look fue un poco buscado. Era necesario. También tiene que ver con que yo empecé a verme de otra manera", contó a Verónica Lozano.

Y agregó: "A mí me gusta estar bien, me gusta correr, pero también es cierto que siempre fui, no se si insegura, pero pudorosa. Nunca pretendí mostrar mi cuerpo, ni cómo estaba vestida. Cuanto más desapercibida podía pasar para mi era mejor".

"Al principio el poncho tenía que ver con la comodidad. Era la única ropa que tenía, como un uniforme. No tenía ropa ni para todos los días. Con mis primeros Gran Rex, que los hizo Aníbal Pachano, empezamos con la pestaña postiza, el pelo. Me ponía un corset que me levantaba todo", señaló Pastorutti.