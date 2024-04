Nati Jota llamó la atención desde el gimnasio al ritmo de El Kuelgue

Natalia Jersonsky se convirtió en lo que es hoy Nati Jota de forma gradual. "Quizás cuando estaba en ESPN, con Migue también, si bien yo ya tenía Twitter de antes y me conocía la gente, eso me dio como un 'Ah, estoy en la tele, me conoce gente que yo no conozco'. Pero era capaz más reducido a los que le gustaba el deporte o gente joven que miraba el programa Redes. Cuando uno va creciendo, no se da cuenta al principio", contó en diálogo con Tatiana Schapiro.

Nati Jota trabaja en OLGA y es periodista

Se dio cuenta que iba a poder vivir de la comunicación al tercer año de estar trabajando en ESPN. "Debo haber dicho: 'Ah, esto está sucediendo'. Aparte, yo estudié Periodismo, como que tenía sentido que esté trabajando en los medios. Ya en los últimos años se me superponía con Telefe porque empezaba ¿En qué mano está?, con el Chino Leunis, y ahí digo: 'Ah bueno, ya hice otra cosa'", explicó.

Y sobre la "suerte" que tiene de poder elegir qué hacer, señaló: "En esta profesión hay momentos en donde aparecen un montón de cosas, momentos donde aparecen menos. El año de pandemia estaba laburando con mis redes; es importante fogonear las redes de uno porque no te van a abandonar nunca, ni te contratan ni te echan; es tu medio propio sin intermediarios y yo eso lo re valoro. Sé que hay momentos que hago más contenidos, menos, más interesantes, menos interesantes, pero nunca lo dejo porque sé que es donde uno es más fiel a uno mismo y el medio te es fiel porque es 100% tuyo".

Nati Jota llama la atención en Instagram

Luego, Nati Jota, añadió: "Tenés esa libertad porque en tu medio también obviamente podés trabajar y te da un sustento económico, entonces te hace no depender, quizás, y no tener que agarrar algo por agarrarlo. Te ayuda a tu carrera, algo que te gusta hacer, que te gusta mostrar; pero en realidad, uno podría vivir de sus redes".

En Instagram es muy activa y llama la atención cada vez que da señales de vida. Ahora, compartió un nuevo video desde el gimnasio, al ritmo de El Kuelgue, y no pasó desapercibida por los internautas.

Mira el video de Nati Jota