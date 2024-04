Lourdes Sánchez se llevó todas las miradas en el gimnasio al ritmo de Shakira

Lourdes Sánchez está en pareja con El Chato Prada desde hace ya unos cuantos años. De su amor, nació Valentín, quien en noviembre cumplirá 8 años. Sobre el prejuicio de ser "la mujer de", la hermosa bailarina correntina señaló: "Me recontra jodía, me ponía mal, me angustiaba, porque la gente no sabe todo el sacrificio que hice. Dejé a mi familia, dejé todo para estar acá".

Y, en diálogo con Teleshow, indicó: "Hoy te digo que no me importa nada pero nada de lo que me digan. Tengo esa tranquilidad, yo soy muy segura de mí, y sé que la gente que me conoce también sabe".

Lourdes Sánchez, bellísima

Sobre su rol como mamá, Lourdes Sánchez, expresó: "Soy todas las frases trilladas: me cambió la vida, es el amor de mi vida, es mi príncipe azul. Es todo. Todo y más: es un nene divino, súper especial, tiene carácter fuerte, es escorpiano, y me puede un montón. Pero a la vez es un nene tan dulce: tiene una sonrisa que me enamora, me vuelve loca, me da vida, es como una inyección de adrenalina verlo a él. Y como mamá soy súper copada, súper relajada".

Lourdes Sánchez y El Chato Prada

Ella es fanática de mirar televisión y se reconoce como "de la vieja camada". Dentro sus programas favoritos está LAM. "Me levanto con el noticiero: me gusta verlo a Antonio Laje, así que desayuno con él y con todas las noticias pálidas de nuestro país. El fin de semana también soy muy del noticiero. Me encantan todos los programas de chimentos. La miro a la Roccasalvo en Canal 9 los fines de semana", contó.

Pero no todo es TV. Lourdes es muy activa en sus redes sociales y comparte todo tipo de contenido en su cuenta de Instagram. Ahora, subió un pequeño video entrenando en el gimnasio y se llevó todas las miradas al ritmo de Shakira.

Mira el video de Lourdes Sánchez