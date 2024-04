La foto de Luis Miguel y su hija, Michelle Salas, que causó furor en la red

La foto que todos estaban esperando se hizo realidad. Finalmente, Michelle Salas compartió una postal junto a su padre, el mismísimo Luis Miguel. Mediante un posteo de Instagram, la modelo reveló la imagen inédita que dio mucho de qué hablar, puesto que se trata de la primera postal compartida oficialmente, luego de más de treinta años manteniéndose alejados del ojo público.

Michelle Salas nació el 13 de junio de 1989, siendo hija del reconocido cantante mexicano y de la también cantante y actriz Stephanie Salas. A pesar de ser hija de famosos, Michelle llevó un perfil bajo por varios años de su vida, hasta que creció y decidió convertirse en modelo. Desde entonces, la vimos modelando para las firmas más importantes tanto en eventos, pasarelas como en las redes sociales.

En Instagram, la modelo de 34 años ya tiene 2 millones de seguidores que están pendientes de su contenido, siempre a la espera de algún posteo en el que hable de su padre, el cantante de 54 años. Pues, desde su ruptura con Stephanie, poco se lo vio junto a su hija. Sin embargo, la boda de Michelle Salas con Danilo Díaz fue la excusa perfecta para que pare e hija se volvieran a reunir. Y así fue.

Michelle Salas compartió una foto con su padre. Foto: Instagram /@michellesalasb

En ese momento, trascendieron imágenes tomadas por paparazzis de Luis Miguel asistiendo a la boda de su hija, pero no los protagonistas del evento especial no compartieron nada oficial. Esta vez, es diferente. Por primera vez, Michelle se animó a mostrarse junto al intérprete de “La incondicional”, probando que se llevan mejor que nunca.

En la fotografía, se los ve a ambos viajando en un avión privado, abrazados y sentados uno al lado del otro mientras comparten una copa de vino. Ambos lucen sus mejores sonrisas y ropa de abrigo. La influencer no dejó ningún mensaje ni emoji en la descripción de la postal; de igual manera, sus fanáticos dejaron miles de comentarios en el posteo de Instagram.

Mira el video de Luis Miguel y su hija

“El rey, junto a su princesa. Una foto que dice más que mil palabras”; “Presenta a tu papá Michelle” “No estoy llorando; me cayó un Micky en el ojo”; “Tenía un día muy jodido, pero esta foto me ha dado una emoción tan grande, que lo entendí todo! La vida es tan corta que disfrutarse es la mejor elección que habéis podido hacer”; “Qué bueno que ya lo subes hija; disfruten”; “La foto más esperada por mucho!”; “Me urgía ver esta foto. Los amo juntos”; “Me has hecho llorar Micha!!!”; “Se pasa de guapo, Luis Mi”; “LA FOTOOOO ESPERADA!! ¡Gracias por compartir este bello momento!”, comentaron sus seguidores de Instagram.