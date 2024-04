El truco que expertos en tecnología aseguran que te ayudará a dormir mejor

Tu celular podría ayudarte a dormir mejor y quizás no lo sabías. La página de tecnología, Xataka, dio algunos tips y explicó una función de Android que podrías utilizar para dormir 8 horas. Activarla es más sencillo de lo que crees y podría traerte muchos beneficios.

Si tienes un smartphone Android tienes el Modo Descanso. Esto hará que nada te moleste mientras duermes, provocando que tus horas de sueño sean profundas y relajantes. El Modo Descanso te permitirá silenciar tu celular, atenuar el fondo de pantalla y limitar llamadas en las horas que duermes.

El primer smartphone Android iba a ser un clon de BlackBerry. Foto: Archivo.

Para poder activarlo debes dirigirte a la sección de Ajustes y seleccionar el apartado de Bienestar digital y controles parentales. Dentro encontrarás el Modo Descanso, el cual puedes encender y configurar de diferentes modos para que se ajuste a tus necesidades.

No te pierdas esta función de Android

En primer lugar podrás seleccionar en qué días y a qué hora se activará. Es recomendable que el tiempo seleccionado sea uno que no interrumpa el uso habitual de tu celular. También podrás activar el Modo No Molestar para que las llamadas no suenen mientras duermes.

El logo de Android iba a ser muy diferente al que conoces hoy. Foto: Archivo.

El Modo Descanso te permitirá configurar las opciones de la pantalla. Por ejemplo, podrás poner la pantalla en blanco y negro o activar el modo oscuro a cierta hora del día. Además puedes hacer que este modo se desactive con una alarma, la cual te indicará que debes despertar para comenzar tu día y que puedes utilizar tu celular.