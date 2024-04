Este año, Lourdes Sánchez estuvo a un paso de llegar a la gran final del Bailando. Junto a Nicolás Villalba se enfrentó a Tuli Acosta y Sandro Leone en un reñido duelo. Tanto el público por la TV, como Marcelo Tinelli y los jurados (Ángel de Brito, Moria Casán, Carolina Ardohain y Aníbal Pachano) siguieron todo lo que pasó en la pista.

Lourdes Sánchez casi llega a la final del Bailando

Si bien se lució en cada coreografía, no le bastó para llegar a la última instancia del concurso de danza. Mucho se habló sobre su paso por el ciclo y le generó enojo lo que Flor de la V expresó sobre ella.

"Me sorprendió como Flor este año me dio. Yo no los veía (a Intrusos) porque ensayaba a esa hora, pero me llegaba. Me extraña porque si hay persona que me conoce desde principio, es Flor", reconoció en el programa de Ángel de Brito.

"Flor tiró comentarios que, la verdad, viniendo de Flor, que siempre habla de los derechos de la mujer… En un momento la escuché diciendo, literal ‘es la mujer del Chato, ¿qué le van a decir?’", expresó Lourdes.

Ella no se calla nada y es muy activa en las redes sociales. Diariamente sorprende con el contenido que comparte en la web. Ahora, en una de sus recientes publicaciones en Instagram, Lourdes Sánchez llamó la atención de los usuarios al lado del mar.