Mónica Ayos conquistó corazones con un nuevo video: "Momentos inolvidables"

Una vez más, Mónica Ayos llamó la atención en Instagram. En esta oportunidad no lo hizo con fotografías en las que desplegó toda su belleza, sino con un video junto a su familia. Es que la actriz viajó a su ciudad natal para sorprender a su progenitora por su cumpleaños y las imágenes no pasaron desapercibidas por los internautas.

"Les comparto el viaje sorpresa para el cumple de mi vieja en Mar del Plata. El reencuentro con mi familia y en siguientes posteos la emoción de sentir que nunca me fuí. Momentos inolvidables", expresó Ayos junto al clip que cosechó miles de corazones.

Mira el video de Mónica Ayos

"Linda familia, ¿hay una que es melliza suya?", "Siempre tengo la impresión que te voy a encontrar o irte a ver al teatro", "Tu mamá tiene razón, la forma en que entraste me hizo llorar también" y "Me emocioné. Sos tan especial, has formado una familia hermosa. Y nunca has perdido el amor por Argentina. Que Dios te siga bendiciendo siempre", son algunos de los tantos comentarios que se alcanzan a leer.

Mónica Ayos y Diego Olivera

Mónica Ayos armó las valijas al comienzo de la década pasada y se fue rumbo a México. Allá la esperaba Diego Olivera, su marido, quien ya triunfaba en el país azteca. Allí, comenzó su carrera como actriz de cero y ha protagonizado grandes producciones internaciones.

Mónica Ayos enamora en las redes sociales

"México me ha tratado bien desde el minuto cero. Pero eso no quiere decir que no extrañe mi país. Cuento con el honor de ser profeta en mi tierra, eso me relaja a la hora de abrir el abanico y proyectar en otros lares para seguir creciendo", contó en aquél entonces Ayos.