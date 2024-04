Pampita posó para la cámara y enamoró a más de uno en las redes sociales

Si hay alguien que sabe cómo cautivar en las redes sociales es Pampita. La bellísima modelo cuenta con miles de seguidores en Instagram que quedan encantados con el contenido diario que comparte. Ahora, posó para la cámara para modelar unas fabulosas gafas de sol y enamoró a más de uno.

Carolina Ardohain está en pareja con Roberto García Moritán desde hace algunos años y de su amor nació Ana García Moritán. Pero él, ¿cómo hizo para conquistarla? Según reveló, le mandó fotos de comida. "En el momento en que empezamos a conversar, yo me iba a Lima, Perú, y ella a España por unas vacaciones con los chicos, por lo que hubo un mes en el que nos hablamos por mensajes", detalló García Moritán en diálogo con el equipo de Rumis.

"Teníamos una amiga en común, nos presentó y pasó los contactos. Yo estaba en un evento de gastronomía en Perú, para mí era compartir lo que estaba viviendo en el momento y lo estaba disfrutando", señaló.

Pampita junto a Roberto García Moritán y su hija Ana

Luego, contó que debió amigarse con la exposición y recordó una de sus primeras apariciones en público. "Me sentí tan intimidado por las cámaras y los programas de chismes que me escondí. En un momento me crucé con un amigo y le dije: ‘Sácame de acá, por favor’", indicó el marido de Pampita.

Y sobre lo que ella le dijo en ese entonces, manifestó: "Caro en un momento me agarró y me dijo ‘si vamos a estar juntos y a hacer este proyecto, acostúmbrate a la cámara’".