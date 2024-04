Nati Jota sabe bien cómo llamar la atención en las redes sociales con su belleza

Si hay algo que Nati Jota nunca deja de lado es su smartphone. Lo tiene encima todo el día y rara vez lo apaga. "Creo que podemos estar sin el celular mejor de lo que creemos, pero la vida no nos lleva a ese límite", confesó, poco tiempo atrás, en diálogo con María Laura Santillán.

"Yo estoy en mi casa y estoy tirada con el celular y la verdad es que no estoy sola. Estoy conversando con gente, literalmente, capaz chateando por Whatsapp o también en contacto directo con tantos seguidores, estoy con mucha gente todo el tiempo. Todo el tiempo y estimulado. ¿Qué será estar solo y que no pase nada? No tengo idea", reconoció.

Y añadió: "No estoy sola conmigo. Me pasa a veces que las actividades que requieren dejar el celular me cuestan. Por ejemplo lavar los platos. Me tengo que poner un podcast, música, o no lavarlos y que se acumulen".

Nati Jota, lindísima

Luego, Nati Jota, admitió: "Sé que suena mal probablemente, pero yo lo fui descubriendo. Me incomoda. Es como la ansiedad de saber que nada va a interrumpir esa actividad. No sé cómo explicarlo".

Ella es una de las integrantes de OLGA que más activa está con su celular y sus redes sociales. En Instagram cuenta con miles de seguidores y sabe bien cómo llamar la atención con el contenido que comparte. Ahora, lo hizo con su belleza frente al espejo.