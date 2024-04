La forma correcta para lavar tus abrigos en casa sin arruinarlos

Llegan los días fríos y debemos comenzar a sacar los abrigos guardados. Tenerlos todo el verano así puede ser que genere algún tipo de mal olor en ellos o que sin querer los hayamos guardado con alguna mancha y queramos realizar una limpieza. Acá te traemos un truco para dejarlos como nuevo sin necesidad de recurrir a lavarlos a algún lugar.

Antes de comenzar con la limpieza de tu prenda, te recomendamos que leas la etiqueta, ya que depende el material con el que esté hecha es cómo la lavarás. Si tu abrigo es escencialmente de algodón, tranquilamente lo puedes meter al lavarropas con un ciclo de 30 grados, nunca superior, ya que ahí sí podrías estropearla por completo.

Si el abrigo tiene capuchas o revestimientos que se pueden separar, quítaselos. Foto: Shutterstock

Si tu abrigo es de lana es recomendable lavarlo a mano ya que el lavarropas podría resultar muy nocivo, para esto debes poner en un recipiente un poco de jabón líquido en un litro de agua tibia. Y con un trapo remojarlo e ir sacandole las manchas una por una. El agua no debe ser caliente ya que el tejido puede cambiar. Si no cuentas con jabón, puedes reemplazarlo por jugo de limón y tres cucharadas de amoniaco en agua fría.

Si lo que deseas es lavar un abrigo de pluma, muy utilizado para abrigarse en el invierno, te recomendamos que lo metas al lavarropas. Pero no sin antes tener en cuenta los siguientes pasos: al igual que el algodón, la pluma no puede estar expuesta a más de 30 grados, también sube el cierre antes de meterlo al lavarropas. Por último y más importante, agrega más prendas, al no ser abrigos de mucho peso, se necesita equilibrar el lavarropas.

Para quitar sólo manchas puntuales te recomendamos hacer una limpieza a mano. Foto: Shutterstock

Antes de introducir estos abrigos, que estuvieron guardados todo el verano, en el lavarropas aseguráte de que los bolsillos esten vacíos. Otro consejo de limpieza es que lo tiendas para secarse en un lugar donde corra aire fresco. Los espacios cerrados harán que acumulen mal olor.