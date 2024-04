Sol Pérez se llevó todas las miradas desde el gimnasio con su rutina de tren inferior

Desde que apareció en los medios, Sol Pérez nunca dejó de llamar la atención. Siempre está vigente y sus primeros pasos en la televisión fueron en el reality Combate. Su gran salto a la fama fue en 2016 cuando se desempeñó como presentadora del tiempo en el programa Sportia, emitido por TyC Sports.

Luego, vino el Bailando por un sueño y la temporada teatral en Mar del Plata de la mano de Carmen Barbieri. Para ese entonces, no solo estuvo en boca de todos por lo que realizaba arriba del escenario, sino también por el gran escándalo que protagonizó junto a Mónica Farro que terminó en la Justicia.

Sol Pérez en MasterChef Celebrity (Telefe)

También, Pérez demostró talentos ocultos en MasterChef Celebrity. En este ciclo dejó en claro que es muy buena cocinando y si bien no llegó a la gran final del programa que se emitió en Telefe, estuvo a pasos de competir por el premio mayor.

Y en The Challenge Argentina dejó en claro su fanatismo por el deporte. Pérez se convirtió en la ganadora de la primera edición latinoamericana de este reality deportivo. Su triunfo le permitió ser parte de la versión internacional del programa que se desarrolló en Sudáfrica. Sin embargo, no pudo ir. Por un lado, por el gran cansancio físico que le dejó la competencia; y por el otro, porque no llegó a vacunarse contra la fiebre amarilla antes de viajar.

Sol Pérez ganó The Challenge Argentina

En Instagram, Sol Pérez comparte grandes momentos de su vida y sorprende cada vez que da señales de vida. Amante de la actividad física, ahora se llevó todas las miradas desde el gimnasio con su rutina de tren inferior.

