Nati Jota se llevó todas las miradas desde el gimnasio al ritmo de Chano Charpentier

Nati Jota dio sus primeros pasos en la comunicación casi de forma inconsciente. Cuando era una adolescente abrió una cuenta de fotolog y plasmó situaciones de su vida personal. Allí canalizaba todo lo que le pasaba y tenía feedback con otros adolescentes. Eso la hizo darse cuenta qué quería estudiar y cuando terminó la secundaria tenía claro qué camino seguir.

Nati Jota enamora con su belleza

Se anotó en periodismo en Taller Escuela Agencia y Ciencias de la Comunicación, en Universidad de Buenos Aires. Sin embargo, fue Twitter donde logró la verdadera popularidad. En 2015 le propusieron sumarse a ESPN y hoy la rompe en Olga, uno de los canales de streaming más vistos. Antes, pasó por Luzu TV.

"Aprendí mucho en Luzu y me llevé miles de herramientas: desde cómo soy yo al aire hasta cómo manejar un programa. Pero siento que Olga me pone en otro rol con otra gente, con ciertas diferencias desde el armado del programa o lo que queremos hacer", contó Nati Jota en una entrevista con Perfil.

Nati Jota se luce en Olga

Y sobre el formato radio-streaming, señaló: "Me encanta. Siempre lo vi como un mundo de diálogo, desarrollo, conversación, del que tenía ganas de ser parte.Creo que lo mejor que tiene es que podemos hablarle a gente de nuestra generación que hoy no consume tanto la tele. A mí la tele me gusta para verla y para trabajar, pero las últimas veces que participé, sentí que no le hablaba a gente de mi edad. Y un poco mi fuerte es hablar de cosas que les pasan a las personas de mi edad".

Nati Jota es muy activa en las redes sociales y en su cuenta de Instagram comparte todo tipo de contenido que llama la atención de sus admiradores. Ahora, se llevó todas las miradas desde el gimnasio al ritmo de una canción de Tan Biónica, el grupo que lidera Chano Charpentier.

