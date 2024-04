Furia Scaglione se hartó y quiere sacar a Coti Romero de Gran Hermano

Juliana Scaglione, más conocida como "Furia", es una de las participantes más polémicas actualmente del reality de Gran Hermano. Desde la salida de Catalina Gorostidi y el ingreso de Coti Romero, la participante que entó en GH 2023 es una de las preferidas y de las más acomodadas para ganar el juego.

En el medio del juego, Furia ha demostrado que no está comoda con el ingreso de la ex GH 2022, Coti, a la casa. Juliana le confesó a Mauro Dalessio que siente un profundo malestar. Y no sólo se quedó allí, sino, realizó un especie de "ritual" de protección en el cuarto de chicas. La jugadora se caracteriza por estar muy vinculada al tarot.

Coti Romero es la última ex Gran Hermano que entró a la casa. Foto: @cotyromero

Polémica como siempre y para llevarse la mirada del afuera, Furia señaló la cama de Coti Romero y dijo :"Para la protección de todo este cuarto menos de la chica cocodrilo", ya que la ex GH entró con un peluche de este animal. "La tipa esta entró claramente a desestabilizarnos a todos por lo que es afuera, lo que sabemos, y yo sé que me está buscando.", había declarado anteriormente.

En las últimas horas, nos enteramos que Furia deberá dejar la casa por unos días, el conductor Santiago del Moro dio a conocer esta noticia que revolucionó las redes sociales. “Amigos, les quiero contar algo importante. Juli próximamente va a salir de la casa de GH según han decidido los médicos para ampliar unos estudios clínicos”, expresó del Moro.

En el medio de la pelea con Coti, Furia deberá salir de la casa de Gran Hermano. Foto: Youtube

Y aunque el conductor no quiso dar detalles aclaró que "Es ella la única que va a elegir qué contar. Obviamente, cuando los profesionales de la salud así lo consideren, volverá a la casa y seguirá en competencia”.