El ejercicio que te ayudará a eliminar las alas de murciélago

El ejercicio debe ser parte de tu día a día. Es importante mantener tu cuerpo en movimiento para evitar lesiones y gastar energía durante el día. Un entrenamiento completo también te ayudará a modificar algunas partes de tu cuerpo, por ejemplo, tus brazos. Si quieres saber cómo puedes continuar leyendo.

Estos ejercicios no pueden faltar en tu rutina de brazos

Para modificar esta parte de tu cuerpo es esencial trabajar los tríceps. Para ello puedes realizar fondos. Este es un ejercicio en el que necesitas una superficie plana en la cual apoyarte. Para ver mejores resultados puedes agregar algo de peso, aunque si eres principiante se recomienda comenzar sin peso.

Recuerda entrenar todos los músculso de tu cuerpo. Foto: Archivo.

El ejercicio que te ayudará a modificar tus brazos son las flexiones. Este es un ejercicio básico y que no puede faltar en tu entrenamiento. Aquí debes colocarte en posición paralela a la superficie y llevar tu cuerpo hacia abajo. Debes concentrarte para mantener tu espalda recta y concentrar la fuerza en tus brazos.

La patada de tríceps es otro ejercicio que trabajará tus brazos al máximo. Este consiste en tomar una mancuerna, inclinar tu torso hacia adelante e intentar llevar el peso desde tu pecho hacia atrás. Para mayor comodidad puedes apoyar tu cuerpo en una superficie cómoda.

Recuerda seguir una alimentación saludable para sacar el máximo provecho a tu entrenamiento. Foto: Archivo.

Por último no pueden faltar los ejercicios de pilates. Esta es una disciplina popular entre quienes quieren tonificar sus brazos. Puedes escoger una rutina en la que no utilicen ningún tipo de peso, pero eso no quiere decir que será una tarea fácil. Las estrellas como Dua Lipa o Miley Cyrus utilizan el pilates para mantener su tren superior ultra definido.