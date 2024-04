Evangelina Anderson presumió sus habilidades acrobáticas en el aire y se llenó de corazones

Ya sea en Argentina o en Alemania, Evangelina Anderson siempre ha sido muy activa en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram comparte todo tipo de contenido y sus admiradores quedan encantados cada vez que da señales de vida. Ahora, presumió sus habilidades acrobáticas en el aire y se llenó de corazones.

"Somos muy fans tuya y no hay nada que no hagas a la perfección... te admiro muchísimo", "No existe cosa que no logres hacerlo a la perfección. Eres todo lo que está bien", "Eva sos hermosa", "¡Increíble! Sos un encanto cómo todo lo que hacés", "Sos imparable" y "Siempre sorprendiéndonos", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer.

Mira el video de Evangelina Anderson

Evangelina Anderson vive en su país natal desde hace ya unos cuantos meses cuando regresó junto a su marido, Martín Demichelis, y sus tres hijos (Lola, Bastian y Emma). Su vuelta estuvo relacionada con el trabajo de su esposo: el exfutbolista asumió la dirección de River Plate como sucesor de Marcelo Gallardo.

Al irse del Bayern Múnich, el ex jugador y entrenador, expresó: "Estoy orgulloso de haber sido dos veces parte de la familia bávara y agradezco a todos los que me han acompañado y han hecho posible este camino. Dejo el club con gran gratitud y me alegro del reto en el otro equipo que llevo en el corazón".

Evangelina Anderson, bellísima

Desde su regreso, Evangelina Anderson trabaja en Los 8 escalones de los 3 millones en eltrece. Allí, ofrece un variado repertorio de preguntas a los participantes, en temáticas como el yoga, las acrobacias o la moda.