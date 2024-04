Nadie los podrá engañar, los signos del zodiaco más astutos, según la astrología

La astrología se encarga de estudiar la posición y movimientos que tuvieron los planetas en el día que naciste. A partir de aquella información, el horóscopo te asignará un signo del zodiaco. Este personaje zodiaco puede definir toda tu personalidad y en algunas ocasiones, tu futuro.

La astrología tiene 12 signos del zodiaco. Foto: Archivo.

La astrología consigue revelar quienes son los signos del zodiaco más divertidos, cuáles son los más callados o aquellos que no se rinden jamás. Pero algo que muy pocos sabían es cuáles son los tres signos del zodiaco más astutos, es decir, aquellos que nunca podrás engañar porque son muy listos.

Los signos del zodiaco más ágiles

Géminis es uno de los más ágiles del zodiaco. Las personas de este signo son muy inteligentes y pueden notar cuando quieren engañarlo. Géminis es una persona que domina el arte de la comunicación por lo que sabrá cómo llevar una conversación para obtener lo que quiere.

Cada persona tiene más de un signo del zodiaco. Foto: Archivo.

Virgo es otro de los signos más astutos de la astrología. En general son personas reservadas y no suelen compartir sus ideas con los demás. Esto mismo les permite observar cada detalle y notar cuando alguien les está mintiendo. Un Virgo no dirá nada pero no permitirá que lo engañes.

Acuario es el signo más simpático y brillante del horóscopo. Su simpatía te engañará ya que lo hace parecer inocente pero siempre sabe cuando alguien quiere tenderle una trampa. Acuario no se mostrará alterado ni tampoco se enojará. Él esperará lo necesario hasta encontrar la forma de engañarte a ti.