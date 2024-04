En Netflix hay excelentes títulos para todos los gustos. Si aún no decides qué hacer este fin de semana, aquí te traemos la solución: una miniserie basada en un caso real que te hará creer en el amor. ¿Cuál es? Desde cero.

La tira fue creada por Attica Locke y Tembi Locke. Está basada en las memorias de Tembi Locke del mismo nombre. La sinopsis de Netflix dice: "Una artista se enamora de un chef en Italia y se embarca en un viaje transformador, donde descubre el amor, la pérdida, la resiliencia y la esperanza entre culturas y continentes".

Netflix: la miniserie basada en un caso real que te hará creer en el amor

En ocho capítulos, la miniserie cuenta la historia de una pareja que se conoce en Italia y se enamora. Lo que parece ser una clásica historia romántica termina siendo una gran tragedia. Uno se enferma y ambos deben enfrentar esta etapa final de vida. Está basada en un caso real: en la novela homónima escrita por Tembi Locke en la que cuenta cómo fue su vínculo con su gran amor Saro Gullo.

El escrito fue éxito de ventas. Junto a Witherspoon y Hello Sunshine, Tembi se desempeña como productora ejecutiva y coguionista de la serie de Netflix. Ella también ha hecho carreria como actriz: formó parte de varias ficciones como The Fresh Prince of Bel-Air, Friends, The Magicians, Bones, NCIS, Crazy Ex-Girlfriend y Never Have I Ever, entre otras.

En el reparto de la miniserie están: Zoe Saldaña, Eugenio Mastrandrea, Danielle Deadwyler, Keith David, Kellita Smith, Judith Scott, Lucía Sardo, Paride Benassai y Roberta Rigano.

