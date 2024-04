Lourdes Sánchez se llevó todas las miradas con su belleza al lado del río

En su cuenta de Instagram, Lourdes Sánchez es muy activa y comparte todo tipo de contenido. Desde los preciosos looks que viste hasta recetas de cocina. "Yo soy muy inquieta y me encanta aprender todo lo que pueda. Entonces en pandemia empezó a picarme el bichito de la cocina", contó en una entrevista a Clarín.

Lourdes Sánchez sorprende con sus recetas de cocina

"Veía todo lo que preparaban los que saben, lo que subía la gente a las redes y me animé a ir probando en mi propia cocina. Y, te digo, me fue saliendo todo con bastante facilidad. Y, lo mejor, me fue gustando y quise por ir más", agregó.

De chica, Lourdes Sánchez, veía cocinar a su abuela Chiquita. "Era una genia, hacía cosas espectaculares y con mucho amor. La veía disfrutar preparando platos para que comiéramos a toda hora. Y mi hermano Diego se convirtió en chef. Yo no estoy para eso, pero me estoy dando maña, especialmente con las cosas dulces. Igual, me arreglo con lo que haya en la heladera", detalló.

También, en la misma nota señaló que le encanta la decoración. "Estoy como loca con eso -indicó-. Siento como que la pandemia me permitió descubrir varias Lourdes y no me quiero perder ninguna".

En la red, Sánchez llama la atención cada vez que sube material. Ahora, lo hizo al borde del río. Es que la mujer del Chato Prada es dueña de una gran belleza que no pasa desapercibida.