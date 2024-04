La icónica colaboración de Karol G con el Barça plasmada en un video viral

Karol G volvió a hacer historia. La cantante urbana más conocida a nivel mundial viene de ganar grandes reconocimientos por su trabajo como artista femenina en la música, así como llenar estadios con el tour de su último álbum “Mañana Será Bonito” en varias ciudades de Latinoamérica. Esta vez, “la bichota” volvió a dar de qué hablar al colaborar con un consagrado equipo de fútbol, causando furor entre sus fanáticos.

Mediante un anuncio cargado en las redes sociales, se supo que Karol G será la primera cantante en aparecer en la camiseta del equipo de fútbol femenino del FC Barcelona. “The Barça x @karolg x @spotify flow is here”, escribieron desde la cuenta oficial de Instagram del equipo español, con la cantante modelando la camiseta mientras sonaba su canción “S91” y charlaba por teléfono con los jugadores del Barcelona.

“El logo de la cantante colombiana aparecerá por primera vez en la camiseta de fútbol femenino para el partido con el Villarreal el sábado 13 de abril y una semana después estará con la camiseta masculina en el Clásico el día 21”, agregaron desde el equipo de fútbol.

Mira el video de Karol G con el Barça

En el video, se la ve a Karol charlando con los jugadores Alexia Putellas, Lucy Bronzé, Robert Lewandoski, Salma Paralluelo, Lamine Yamal y Raphinha

En las redes, tanto la bichota como sus seguidores se alegraron, mientras que algunos comentaron: “Histórico”; “Por culpa de cosas como esta se me quitan las ganas de ser del Barcelona. Sinceramente qué necesidad hay de hacerle publicidad a esta tipa”; “Ellos (Madrid) tenían el bicho, y nosotros ahora tenemos la bichota”; “Imaginate no ser del Barça, que aburrido debe ser”; “Karol ese no era el equipo”; “Karol G noooooo, ¿quién te hizo tanto daño?”; “Era mejor la de Motomami”; “En fin como la patrona dijo: a cada copia que ves, tú dale tu bendición”; “Toda Colombia del Barça ahora”; Karol G, la artista n° 1 del mundo con un equipo de media tabla en Europa? La unión era con el rey de copas, el Real Madrid”; “Te pega más la del Madrid”; “LAS BICHOTAS SOMOS DEL BARÇA”; “Saquen una de Taylor Swift y así sus fans nos sacan de la deuda”.