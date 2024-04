Prepara este abono casero con aspirina que es oro para tus plantas secas

En la jardinería muchos alimentos y productos que no esperábamos pueden resultar ser un buen abono para las plantas. Este es el caso de las aspirinas que consumimos cuando tenemos algun dolor. Estas clásicas pastillas no sólo nos pueden ayudar a aliviar un malestar si no también a que nuestras plantas crezcan más saludables e incluso duren más.

Uno de los usos más conocidos de este medicamento en la jardinería es que si diluyes una pastilla en el agua de las flores, estas pueden durar más. Al igual que si surmerges las raíces de una planta durante cuatro horas en agua con aspirina diluida, puedes hacer que enraizen de forma más fácil. En fin, hay muchos usos de este medicamento en la jardinería y ahora te contaremos cómo convertirla en un abono casero.

Las aspirinas fortalecen el sistema inmunológico de tus plantas. Foto: Shutterstock

Cómo crear un abono casero con aspirina

Para potenciar el crecimiento de tus plantas, utiliza una aspirina cada un litro de agua. Debes diluirla y una vez que la dejes reposar unas horas puedes pulverizarla en tus plantas. Lo recomendable es aplicarla cada tres semanas ya que de lo contrario puedes correr el riesgo de que tu planta se seque.

Quienes llegaron a la conclusión de que las aspirinas son un gran abono para las plantas fueron estudios en la Universidad de Rhode Island. Allí pudieron comprobar que el ácido acetilsalicílico, que contienen las pastillas, es útil no sólo para las plantas cortadas sino también puede ayudar a mejorar el sistema inmunológico de todas.

Crea un abono casero diluyendo una aspirina en un litro de agua. Foto: Shutterstock

Puedes usarla también en aquellas plantas del jardín que se encuentran más secas o que crees que se están por morir. Este fertilizante puede otorgarle fuerza y resistencia a aquellas plantas que se encuentran más débiles. Además, contribuye a combatir el desarrollo de moho y hongos.