Tecnología: el truco definitivo para que tu celular no se caliente

El sobrecalentamiento de celulares es común pero no quiere decir que sea bueno. Esto puede ser perjudicial para el funcionamiento de un smartphone. Sin embargo, hay algunos tips que puedes seguir para que esto no suceda. No hace falta ser un experto en tecnología para cuidar tu celular.

Esto es lo que no debes hacer para cuidar tu smartphone

Es importante evitar los videojuegos. Estas aplicaciones requieren de mucha batería por sus gráficos y sonidos. No te preocupes, esto no quiere decir que tengas que olvidarte de ellos para siempre pero sí que tengas cuidado con ellos y evitar utilizarlos en días con altas temperaturas.

Evita utilizar tu celular mientras lo cargas. Foto: Archivo.

Otras de las actividades que deberías evitar es ver contenido streaming. La razón es parecida a por qué no usar videojuegos durante mucho tiempo. Para disfrutar de streaming, un celular debe utilizar mucha energía y esto ocasionará el sobrecalentamiento de su batería.

Muchos no lo saben pero las fundas de un teléfono pueden ser el motivo del sobrecalentamiento. Una carcasa mal diseñada puede provocar un mal funcionamiento en tu smartphone. Si una carcasa no cuenta con los orificios adecuados, tu celular puede sobrecalentarse.

Una de las mejores fundas para celular es la Supcase UB Pro incluye un soporte trasero. Foto: Archivo.

Tampoco debes cargar el teléfono sobre una superficie fría o poco estable como sábanas o sofá. Es mejor dejarlo descansar en superficies de madera como la mesita de luz o algún otro mueble. Evita cargarlo en espacios con altas temperaturas, es decir, donde la calefacción esté encendida