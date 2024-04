Romina Malaspina modeló para la cámara y se llenó de corazones

Romina Malaspina le presta mucha atención a su imagen. De hecho, en 2020, cuando reapareció en la TV argentina sorprendió por su radical cambio físico. "Tenía cosas que podía mejorar, tenía la posibilidad y lo hice. Me animé y lo hice", señaló sobre las cirugías estéticas que se realizó.

Romina Malaspina se hizo famosa gracias a Gran Hermano

"Subí mucho de peso en otro reality que hice en Chile y bajé mucho en otro que hice en España, de una manera que no era saludable. A partir de ahí me empecé a alimentar muy bien. Estudié nutrición y empecé a comer sano", agregó Romina en la misma entrevista.

Malaspina se hizo conocida tras ingresar a la casa de Gran Hermano en 2015. Duró poco en la competencia pero le sirvió para que se le abrieran grandes oportunidades laborales, tanto en el país como en el exterior. En la actualidad no está trabajando en la pantalla chica; sin embargo, se mantiene muy activa delante de las cámaras en las redes sociales.

En Instagram cuenta con miles y miles de seguidores que están pendientes de todo lo que comparte y llenan sus publicaciones de halagos y corazones. Así ocurrió con el último video que compartió en el que modeló para la cámara un bellísimo outfit.

Romina Malaspina, hermosa

"Te queda genial y estás súper super guapísima", "Siempre bella", "Toda vestimenta que te pongas... Todo te queda espectacular. Me gusta más tu belleza y encanto que la ropa que te pones", "Me encanta tu look es muy lindo", "Muy linda" y "Preciosa", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer.

Mira el video de Romina Malaspina