El mensaje del ángel de la guarda para este 1 de abril para Aries, Tauro y Géminis

Un ángel de la guarda es una figura espiritual presente en muchas tradiciones religiosas. Se cree que cada persona tiene asignado un ángel que vela por su protección y bienestar a lo largo de la vida. Estos seres celestiales presuntamente serían enviados por Dios para acompañarnos, guiarnos y protegernos en nuestro camino terrenal.

Toda esta cuestión se puede vincular directamente con los signos del zodiaco y la astrología. Cada signo tiene un ángel asignado que lo dirige y lo ayuda. En este sentido, traemos el mensaje que tienen estos seres divinos para Aries, Tauro y Géminis para este 1 de abril. Si te apetece puedes guiar tu camino teniendo en cuenta las sugerencias que te envían.

A continuación, mensajes para Aries, Tauro y Géminis. Imagen de Pexels.

Aries

Aries está regido por el planeta Marte, lo que añade un toque de agresividad y pasión a su personalidad. Su elemento es el fuego, lo que refuerza su naturaleza impulsiva y enérgica. El ángel Samael tiene unas palabras especiales para este signo. En los últimos días tus planes no se han dado especialmente como querías. No es momento de desesperar porque hoy comenzará a cambiar el rumbo de tu vida. Solo tienes que tener paciencia y confiar en el proceso.

Tauro

Se cree que Tauro es un signo de tierra, por lo que los taurinos son prácticos y estables. Además, es un signo regido por Venus, lo que sugiere una conexión con el amor, la belleza y la sensualidad. El arcángel Hamabiel tiene varias sugerencias para Tauro. Ha llegado el día de reconciliarte con una persona especial en tu vida. A veces, es importante poner atención a los asuntos del corazón que tienes pendientes contigo mismo o con otro. Una vez que hagas las paces vas a poder sentir tranquilidad.

Estos consejos pueden iluminar tu camino de tinieblas. Imagen de Pexels.

Géminis

Los planetas regentes de Géminis son Mercurio, que influye en su naturaleza adaptable y comunicativa, y en menor medida, el asteroide Ceres, que puede influir en su deseo de diversidad y aprendizaje constante. El arcángel Ambriel tiene ciertas recomendaciones para este signo. No te maquines con cuestiones que te preocupan pero no valen la pena, recuerda que a veces es mejor dejar a un lado esos pensamientos. Es normal que te molesten las cosas que los demás hablan de ti, pero no vale la pena atormentarse demasiado.