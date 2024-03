Inteligencia Artificial revela cuál es la mejor canción de rock de todos los tiempos

Desde que llegó a nuestras vidas la Inteligencia Artificial ha sido consultada por diversas incognitas de la vida. Creyendo que tiene la solución a muchos de los dilemas que se nos presenta como sociedad, la IA responde acerca de todo. Cualquier pregunta que formules sobre cualquier aspecto, la Inteligencia Artificial tendrá alguna respuesta.

En este caso, fue consultada por una pregunta que se han hecho los amantes de la música por años. Sin llegar a ningún acuerdo entre ellos, probablemente la IA sirva para llegar a una respuesta. La pregunta que le hicieron algunos fanáticos a la Inteligencia Artificial fue cuál es la mejor canción de rock de la historia.

Queen es una de las bandas de rock más iconicas del mundo, formada en 1970. Foto: Shutterstock

Cuando la IA es consultada por temas de gustos siempre aclara que se trata de algo subjetivo, en este caso dijo "La pregunta de cuál es la mejor canción de rock de todos los tiempos es una que genera mucha controversia y debate, ya que la música es una experiencia muy personal y subjetiva. Lo que una persona considera una obra maestra, otra puede considerarlo simplemente una canción más”. Pero finalmente dió una respuesta.

Dando una lista con cinco canciones, en primer lugar ubicó a Bohemian Rhapsody de Queen. Esta canción dura seis minutos y fue una de las más reproducidas en el siglo XX. La canción pasó a la historia por su estructura compleja y su juego de voces. Se dice que la banda pasó jornadas de 10 a 12 horas durante un período de tres semanas grabando pistas sin descanso.

Los Rolling Stones han venido más de

250 millones de discos en todo el mundo. Foto: Shutterstock

En la lista también se incluyó otros grandes exitos como Stairway to Heaven de Led Zeppelin, (I Can’t Get No) Satisfaction de The Rolling Stone, Like a Rolling Stone de Bob Dylan y por último, Hey Jude de The Beatles.