Marina Calabró y su nuevo romance con un conocido conductor de televisión

Yanina Latorre reveló en estos días el nuevo romance de la conductora Marina Calabró. En su clásico programa LAM, en el cual se desempeña como paneliasta, Latorre blanqueó el nuevo amor que tiene la hermana de Iliana luego de una separación muy mediática que tuvo en los últimos meses con Martín Albretch.

Marina Calabró se encuentra en pareja con Rolando Barbano, uno de los columnistas con el que comparte el programa radial en el que ella también trabaja "Lanata sin filtro" en Radio Mitre. El periodista también se desempeña como jefe de la sección Policiales del diario Clarín.

Marina Calabró confirmó su nuevo romance. Foto: Instagram @marinacalabro_ok

Yanina Latorre contó como le sacó la primicia a Calabró. Entre risas y con su clásica elocuencia, la panelista de LAM buscaba investigar cómo se trasladaba Marina cuando se veía con Barbano. Entonces le dijo que su sueño era tener un chofer, "Yo me imaginé que con lo vaga que es ella también iba a querer. ‘No, a mi me da miedo que otro maneje, me mareo’. Todo le pasa, que atrás no puede ir”, contaba la columnista cuando fue interrumpida por Ángel de Brito, quien disparó: “¿Y va en la moto? Ahí perdió todos los miedos, se agarró de la barba”. Ya que Barbaro suele andar mucho en moto.

Luego Latorre contó que Calabró le dijo que no se había subido nunca a una moto, por lo que le consultó si Rolando Barbano tenía auto. Ante la respuesta positiva, Latorre apuntó: “¿Sos a la antigua que te tiene que llevar y traer o vas sola?”. A lo que Calabró expresó: “Ay no, para eso soy moderna”.

La nueva pareja de Marina Calabró, Rolando Barbano. Foto: Instagram @rbarbano_

Marina Calabró puso fin a su historia de amor con Martín Albretch después de 10 años de relación. La separación fue mediática con quien desempeñaba a el cargo de director comercial en América TV cuando se conocieron en los pasillos del canal.