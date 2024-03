Jardín: el truco definitivo para salvar una planta ahogada en agua

El encharcamiento de las plantas en el jardín es uno de los errores recurrentes en el cuidado de las mismas. Por desconocimiento o por la idea de que el riego es nada más que beneficioso para las especies, algunas personas pueden cometer el error de hacerlo de forma excesiva, provocando daños severos en la salud de las mismas.

Cuando las plantas reciben más agua de la que necesitan, el suelo se satura y el exceso de agua no puede drenar correctamente. Además, la compactación del suelo, la falta de drenaje adecuado o la presencia de recipientes mal drenados también pueden contribuir al encharcamiento.

El exceso de agua en el suelo reduce el suministro de oxígeno a las raíces, lo que puede provocar su asfixia y pudrición. Esto a su vez afecta la capacidad de la planta para absorber nutrientes y conducir al desarrollo de enfermedades fúngicas como la pudrición de la raíz y la llegada del hongo mildiú. Asimismo, las plantas encharcadas pueden mostrar síntomas como amarillamiento de las hojas, marchitamiento, caída prematura de hojas y un crecimiento deficiente.

En caso de no contar con sustrato de calidad, el agua puede quedarse estancada en la planta. Es ahí cuando debemos actuar lo antes posible, previo a ver las consecuencias que trae el encharcamiento. En ese sentido, el jardinero Iñigo del canal de YouTube de Jardinatis reveló un truco ideal para poner salvar a las plantas recién encharcadas.

“Metemos el cepellón en agua. Vamos moviendo en cepellón para ir liberando el sustrato de las raíces y, así, sin dañar ninguna raíz se va a ir desprendiendo toda la tierra, y podremos observar si las raíces están sanas o no”, comienza a explicar el experto. Una vez que la planta se seque, la llevamos a una maceta con tierra nueva. El experto aconseja que sea tierra de cactus.

“Cuando tengas un cepellón súper empapado y no se drene por la gravedad de una forma rápida, procedemos de esta manera. No dañamos raíces y podemos sustituir todo el sustrato poniendo uno de calidad, que, seguramente, si utilizás buen sustrato, no tendrás problema de exceso de encharcamiento”, concluyó el jardinero.