El trucazo para que tu cactus florezca con sólo un ingrediente

Para un principiante en la jardinería, no hay nada mejor que tener cactus o suculentas en el hogar. Estas plantas son fuertes y no necesitan muchos cuidados. Sólo sol y de vez en cuando agua hacen que sobrevivan. Igualmente, si queres que empiecen a florecer es necesario que las ayudes con algo de fertilizante. Para esto, no es necesario que compres uno, con sólo un ingrediente casero de tu casa puedes hacer que comiencen a lucir fuertes, saludables y que estén listas para dar flores.

El abono casero que puedes crear en tu hogar para ayudar a tus cactus a crecer es a base de cáscara de banana y agua de arroz. El agua de arroz le brinda a la tierra fósforo, calcio, hierro, entre otros, lo que ayuda a la planta a realizar su fotosíntesis. Mientras la banana brinda nutrientes necesarios para la floración y la fructificación de la planta.

Abonar a los cactus ayuda a que florezcan más rápido. Foto: Shutterstock

Receta para preparar abono casero para cactus

El uso de alimentos y otras cosas que tenemos en la cocina para preparar abono utilizado en la jardinería es cada vez mas común. En este caso, los pasos que debes seguir son los siguientes:

Hierve el agua con el arroz y deja reposar para que flote el almidón. Principalmente, el almidón es lo que le brindará a tus plantas los nutrientes necesarios para crecer. Por otro lado, hierve en otra olla las cáscaras de banana. Deja reposar el agua toda la noche.

Una vez que paso el tiempo necesario para que los nutrientes se concentren, mezcla ambas aguas y el abono casero ya estará listo para usar en tu cactus. Para mayor comodidad, te recomendamos que introduzcan el agua en un recipiente pulverizador y con eso riegues los cactus cada 15 días.

Utiliza el agua de la cáscara de banana hervida y el arroz para crear este abono casero para cactus. Foto: Shutterstock

También es imporante mencionar que este abono casero sirve no sólo como fertilizante si no también para la prevención de plagas. Tanto los cactus como las suculentas pueden contraer plagas que las van dañando. Utilizar esta mezcla para el riego, hará que la planta se encuentre más fuerte y sea menos propensa a contraer esto.