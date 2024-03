Mónica Ayos continúa llamando la atención en las redes sociales. En Instagram cuenta con cientos y cientos de seguidores que están pendientes de todo lo que realiza. Ahora, sorprendió a varios de sus admiradores con un recuerdo que subió una fan.

"A lot of people don't know that Mónica (Turca) was not only in Sos mi vida, she was also in Muñeca Brava (en español: mucha gente no recuerda que Mónica no estuvo solamente en Sos mi vida, también estuvo en Muñeca Brava", escribió la usuaria.

El recuerdo de Mónica Ayos que sorprendió a sus admiradores

Esta telenovela comenzó a fines de 1998 y terminó un año después. La historia se centraba en Milagros, quien quedó huérfana al nacer y vivió hasta los 18 años en un convento. En el extremo opuesto estaba Ivo y su familia, casa donde la joven trabajaba de mucama. Si bien eran ricos y poderosos, sus relaciones eran muy conflictivas.

Natalia Oreiro y Facundo Arana protagonizaron Muñeca Brava

En el elenco estuvieron Natalia Oreiro y Facundo Arana como protagonistas y acompañaban Verónica Vieyra, Victoria Onetto, Silvia Baylé, Osvaldo Guidi, Valeria Lorca, Gabriela Sari, Norberto Díaz, Segundo Cernadas, Mariana Arias, Paola Krum y Arturo Maly. Contó con las actuaciones especiales de Pablo Novak, Marcelo Mazzarello, Gino Renni, Lydia Lamaison y Fernanda Mistral.

Fue un éxito de audiencia en Argentina. En su primera emisión obtuvo alrededor de 20 puntos de índice de rating. Recibió una gran cantidad de premios nacionales e internacionales. Se exportó a más de 80 países y se tradujo a más de 50 idiomas. Si bien es la típica novela rosa donde la chica pobre se enamora del chico rico, es una de las telenovelas más importantes en las carreras de Oreiro y Arana.