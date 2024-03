La fotografía de Fer Dente con la que se lleva todas las miradas

Fernando Dente, es el actual conductor de un programa de streaming en el éxito de Olga. Pero el joven comenzó su carrera en el año 2007 demostrando todo su talento en el reality show High School Musical: la selección. Allí comenzó construyendo su historia en el teatro musical. Luego, unos años después saltó a la fama en la televisión, participando de telenovelas e incluso de Bailando por un sueño.

Con una larga trayectoria, Fer Dente se ubica en un lugar donde esta preparado para afrontar todos los desafíos. Además, el joven marca a una generación con su talento y estilo. Con sólo 34 años, es una estrella de la televisión y el streaming. En Instagram, cuenta con más de 650 mil seguidores que paraliza con sus imágenes.

Con muchísima elegancia, Fer Dente lleva adelante el programa de streaming en "Olga". Foto: Instagram @ferdente

En su última públicación, lo podemos ver en una selfie, frente al espejo, luciendo su figura perfecta. Vistiendo sólo una toalla, el artista rápidamente superó los 20 mil me gusta y cientos de comentarios que lo halagaban. Además, en el albúm de fotos también se puede ver a Fer luciendo diferentes outfits, con gran elegancia.

Fer Dente ha hecho su sexualidad publica en muchas ocasiones. Sin embargo, en diferentes medios ha admitido que tiene más éxito con las mujeres que con los hombres. En en una entrevista en Infobae, dijo que "Me pasa mucho, un montón. A medida que voy creciendo no estoy tan cerrado como antes. Al menos en mi historia, cuando asumí lo que me gustaba sexualmente, necesité agarrarme a eso: “No me hinches, me gusta esto, no me vengan con cosas…"

Frente al espejo, Dente luce su figura perfecta. Foto: Instagram @ferdente

Incluso, en otra entrevista admitió que la China Suárez había coqueteado con él, mandandole un mensaje diciendo "sos hipnótico". Entre risas, Dente agregó de manera cómica: "¡Ojo!, China.. estoy".