Así de hermosa es Jéssica Giraldo, la hermana mánager de Karol G

Karol G es una artista que, con humildad, prueba que el éxito alcanzado se dio gracias al apoyo que recibió por parte de los suyos, además de todo el esfuerzo que puso en cumplir sus sueños. Su familia es un pilar fundamental en su vida, que colaboró en creer en sí misma y en su potencial en la música.

No sólo sus padres influyeron en que Karol G siguiera adelante con su sueño, también sus hermanas de sangre, Verónica y Jéssica, colaboraron para que la intérprete colombiana pudiera lograr sus objetivos. Sobre todo, la última fue quien acompañó a su hermana en todo el proceso, puesto que trabaja como su mánager desde el comienzo.

El trabajo de Jéssica Giraldo Navarro es tan importante en la historia de ascenso de Karol G que hasta Billboard Mujeres en la Música la reconoció como una de las mánagers más destacadas de la industria. Por ese motivo, la cantante de 33 años le dedicó un mensaje a su hermana para felicitarla.

Jessica fue reconocida como una de las "mejores mánagers del año", por Billboard. Foto: Instagram / Karol G

“Hoy quiero dedicarle este post a ella @yegiraldo_ Sabían que mi hermanita de sangre es también mi manager?!! No me cabe el orgullo en el pecho de ver cómo esta mujer, con su sabiduría y tenacidad maneja a detalle el día a día de este proyecto, el amor y la bondad con que hace cada cosa y la forma en cómo me cuida porque como sea la familia va primero”, empezaba el posteo de Karol G en Instagram.

“Hoy @billboard la conmemora como una de las managers del año por el trabajo tan Increíble que hace y lo fuerte que ha sido como mujer cumpliendo su rol y este reconocimiento a su trabajo me trajo una felicidad nueva, increíble porque sé lo duro que trabaja! Mis Papitos con seguridad están muy pero muy orgullosos. Gracias a ella por su compromiso y amor conmigo y al resto del equipo mi equipo de management por tanto! Tengo un equipo soñado!”, concluyó la emotiva dedicatoria de Karol.

El reconocimiento de Jessica como una de las Mujeres en la Música. Foto: Instagram /Karol G / Billboard

En los comentarios, se pudo ver que Verónica, la segunda hermana, les dedicó el siguiente mensaje: “Amo a mis hermanas y me siento tan orgullosa de las dos, no me cabe la admiración que siento por ustedes dos @karolg @yegiraldo_ gracias por que aparte de que son mis hermanas, amigas; son el ejemplo para muchas mujeres, incluyéndome”. Por su parte, Jéssica, a modo de agradecimiento, puso: “Te amo caro. GRACIAS por permitirnos crecer y llegar lejos de tu mano y de la mano de Dios”.