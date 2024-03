Netflix: la película de 140 minutos basada en hechos reales que es furor en la plataforma

Netflix es un gran plan para el fin de semana. Su catálogo lleno de películas y series te mantendrán enganchado a la pantalla por horas y horas. Hay producciones para todos los gustos por lo que no importa si eres fan de las películas de terror, acción o comedia, Netflix tendrá una opción para ti.

La plataforma de streaming se destaca por tener muchas producciones basadas en hechos reales. Algunas de ellas relatan crímenes reales y en los cuales solo hubo algunos sobrevivientes que pudieron contar su historia en carne propia. Un ejemplo de estas producciones es 22 de julio.

La película que no te puedes perder

Esta película dura un poco más de 2 horas. Foto: Archivo.

Es una película dramática que relata los atentados de Noruega de 2011. Esta producción de Netflix está basada en el libro One of us: The story of s Massacre in Norway- and Its Aftermath, de Asne Seierstad. La película se estrenó el 5 de septiembre de 2018 en el Festival de Venecia y luego ingresó al catálogo de la plataforma de streaming.

El film narra una de las historias más aterradoras de Noruega. El 22 de julio de 2011, el neonazi Anders Behring Breivik asesinó a 77 personas con bombas y rifles. El hecho de la película tuvo lugar en la isla de Utoya, espacio en el cual se realizaba un campamento de verano para adolescentes del Partido Laborista.

La película cuenta con la actuación de Anders Danielsen Lie. Foto: Archivo.

La película narra las horas de tortura que tuvieron que atravesar los jóvenes del lugar. 22 de julio fue bien recibida por la crítica y cuenta con excelentes valoraciones en plataformas como Rotten Tomatoes o Google Películas. Además estuvo en el podio de las películas más vistas de Netflix en 2018.