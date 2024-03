Morirás de ternura: un perro entró a su casa junto a un ciervo bebé y el video se volvió viral

En Estados Unidos, el ciervo es un animal común. Pero no es nada frecuente que entre a un hogar. A veces ocurren situaciones extrañas que si no fueran grabadas no podríamos creer. Un evento poco común pero súper adorable tuvo lugar en Norteamérica: un perro dejó entrar a un ciervo en su hogar y el video se hizo viral.

¿Sabías que la nariz de los perros puede llegar a tener hasta 300 millones de receptores olfativos? Foto: Archivo.

Una mascota puede ser nuestro mejor amigo: nos acompañará a todos lados y siempre estará contigo cuando te sientas un poco triste. Algunas personas adoptan un perro para sentir este tipo de compañía, pero otros deciden incorporar a una mascota para que su casa esté protegida.

En la mayoría de las ocasiones, un perro cumplirá con su tarea y te alertará cada vez que un intruso llegue a tu hogar. Por intruso podemos entender a una persona o un animal. Lo cierto es que un perro de Estados Unidos conoció a un pequeño ciervo y lo invitó a su hogar.

El video viral

El momento quedó grabado por la dueña de la casa que ante algunos ruidos extraños decidió ver qué sucedía. En la puerta de su casa se escuchaba un sonido de algún animal silvestre pero no pudo descifrar cuál era. Ante su curiosidad se acercó a su puerta y descubrió algo sorprendente.

La mujer grabó el momento, lo subió a su redes y se hizo viral. En él se puede observar como el perro de la casa se ha hecho un nuevo amigo y lo invita a pasar. El pequeño animal pasa muy lentamente por la rendija y no huye cuando ve a un humano dentro de la casa.