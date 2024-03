Elimina los rastros de maquillaje de la ropa con este sencillo truco

La rutina diaria de maquillaje se ha convertido en un ritual para muchas personas, una forma de expresarse y resaltar su belleza. Sin embargo, la velocidad y el ajetreo cotidiano pueden convertir este momento en algo fugaz y rápido, especialmente para aquellos con agendas apretadas. En ese afán por ganar tiempo, es común que ocurran accidentes, y uno de los contratiempos más comunes es derramar productos de make up en la ropa.

El maquillaje es parte de la rutina diaria. Imagen de Freepik.

Este incidente, aunque frustrante, es casi inevitable para quienes se maquillan de manera apresurada. Las manchas de bases, delineadores o lápices labiales pueden arruinar una prenda y generar estrés adicional en medio de las actividades diarias. A menudo, las personas se enfrentan al dilema de intentar eliminar la mancha de inmediato refregando desesperadamente, arriesgándose a empeorar la situación, o simplemente resignarse a la realidad de que la prenda ha sufrido daños. A continuación, te dejamos un procedimiento que funciona de maravilla para limpiar este tipo de suciedad.

Primero trata de eliminar el maquillaje tan pronto como sea posible para evitar que se fije en las fibras de la tela. Utiliza una cuchara o un objeto plano para retirar cuidadosamente el exceso de producto, pero sin frotar. Luego, coloca un paño limpio debajo de la mancha y vierte agua oxigenada sobre la mancha de maquillaje. Asegúrate de que la prenda sea resistente al agua oxigenada y realiza una prueba en una parte discreta para evitar daños.

Utiliza este truco para limpiar manchas de maquillaje. Imagen de Freepik.

Usa un paño limpio y blanco para frotar suavemente la mancha. No uses trapos de colores, ya que podrían transferir color a la ropa. Después de tratar la mancha, lava la prenda según las instrucciones de cuidado, prestando atención a las indicaciones de la etiqueta. Si la mancha persiste, repite el proceso. Es importante no secar la prenda hasta que la mancha esté completamente eliminada, ya que el calor puede fijarla.