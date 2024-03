Jardín: los trucazos para sembrar las mejores plantas en el semillero

Los semilleros son fundamentales en el cultivo de plantas, ofreciendo un ambiente controlado para el desarrollo inicial de las semillas. Proporcionan condiciones óptimas de humedad y temperatura, promoviendo una germinación exitosa y un crecimiento vigoroso. Además, los semilleros permiten el trasplante de plántulas más fuertes y saludables al jardín o macetas, garantizando un mejor establecimiento y rendimiento de las plantas.

Es por ello que, Javier del canal de jardinería “Huerto Adictos”, dedicó un video para hablar de los trucos para llevar adelante un semillero de forma exitosa. Lo primero que se necesita, según el experto, es un envase de plástico con, al menos, dos aberturas en la base, para garantizar el drenaje del agua.

“El siguiente consejo que podemos dar es que la tierra que utilicemos sea para un preparado para semilleros. Tiene que ser una mezcla muy liviana, suelta y que no tenga piedras ni ramas. Aquí tengo una hecha con humus de lombriz, compost común y corriente y fibra de coco”, señaló el jardinero.

Mira el video de jardinería

Podemos poner varias semillas en el mismo semillero, entre dos a tres. Esto sirve para que, en caso de que una semilla no germine, pueda hacerlo una de las otras. “Cuando ponemos las semillas, tenemos que tener la tierra del semillero hasta casi el borde, pero no hasta el borde. Esto es para que, una vez sembradas las semillas, espolvoreemos un poco más de tierra sobre el semillero sin aplastarlo. Así garantizaremos que la semilla no tenga ningún impedimento para subir. Eso sí, la semilla no tiene que estar muy profunda”, explicó.

El paso más importante tiene que ver con el riego, ya que, siempre que sembramos o trasplantamos una especie hay que regar. Una vez que la planta supere los cuatro centímetros de altura, o haya sacado a la luz cuatro hojas, será el momento ideal para trasplantarla a una maceta más grande.

Finalmente, el jardinero advierte que hay que esperar a que le crezcan sus dos “cotiledones, es decir, sus dos hojas completamente afuera de la tierra para que reciba un poco de luz solar”. Antes de ello debe estar en un sitio con sombra, para evitar que la planta se seque.