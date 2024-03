Así de hermosa lucía Valeria Mazza en su primer desfile para Versace

Si hablamos de supermodelos latinas, la primera que se nos viene a la cabeza es la mismísima Valeria Mazza. La rosarina fue la primera representante de la moda latina a nivel internacional, desfilando en las pasarelas de Versace en su juventud.

Nacida el 17 de febrero de 1972, en Santa Fe, y criada en Paraná, provincia de Entre Ríos, Mazza fue descubierta a la edad de 14 años por Roberto Giordano, un cazatalentos en su ciudad natal. Este encuentro fortuito marcó el inicio de una carrera que la llevaría a convertirse en una de las modelos más reconocidas y exitosas a nivel internacional.

Sin embargo, a sus 17, Valeria se mudó a la ciudad de Buenos Aires para estudiar Terapia Ocupacional, mientras iniciaba sus trabajos como modelo para distintas firmas. En ese tiempo, llegó la oportunidad que cambiaría para siempre su vida: modelar para Versace.

Mira el video de Valeria Mazza en Versace

En “Valeria Mazza: Un Sueño Dorado”, una serie de Paramount+ estrenada en octubre de 2023, en la cual se muestra la historia de vida de la supermodelo, ella cuenta que, en los ’90, su representante le dijo: “Andate ya para Versace que hoy es el desfile y les falta una modelo”. Luego, la diva santafesina añadió: “Yo llego y me dicen: ‘Caminá’. Camino y vienen y me dicen: ‘Andá a maquillarte, peinarte, que vas a hacer el desfile’. Dos horas después estaba haciendo mi primer desfile para Versace”.

Así fue que Valeria desfiló sobre la pasarela más importante de la moda, cautivando a todos con su belleza, su porte y su caminata. “La primera vez que caminé en una pasarela de Versace, no sé si decirte que no me lo voy a olvidar nunca en mi vida, porque no me acuerdo de nada de los nervios que tenía. Estaba muerta de miedo por no querer perder la oportunidad. Quería poder demostrar que merecía estar ahí, que me lo había ganado”, comentó.

Valeria Mazza luce vestidos de Versace en el Festival de San Remo, 1996. Foto: X

Su belleza natural, su elegancia y su carisma en la pasarela llamaron la atención de diseñadores de moda y fotógrafos de renombre, lo que la llevó a protagonizar campañas publicitarias para marcas de alta costura y a aparecer en portadas de revistas de moda en todo el mundo.