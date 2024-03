Así luciría el Capitán de "Los Simpson" en la vida real según la IA

Los Simpson es una serie que ha marcado la vida de millones de personas alrededor del mundo y de diferentes generaciones. Los Simpson comenzaron a emitirse en 1989 y hasta el día de hoy, Matt Groening, su creador, sigue emitiendo temporadas en Fox. Actualmente, esta serie cuenta con 34 temporadas y se prevee que se siga creando capítulos nuevos.

En Los Simpson podemos encontrar personajes y diálogos iconicos. Sin dudas, los personajes principales como la familia Simpson o Flanders son los más reconocidos. Pero en segundo plano también podemos encontrar algunos que han acompañado muchísimos capítulos a lo largo de los años.Tales como Kent Brockman, Troy McClure o Horacio McCallister, el capitán del barco pesquero.

El Capitán es uno de los personajes secundarios en la serie Los Simpson. Foto: WikiSimpson

En esta ocasión, internautas le pidieron a la Inteligencia Artificial que mostrara como luce el Capitán en la vida real. Su primera aparición fue en el episodio "New Kid on the Block", en el cual es el propietario de un restaurante de mariscos llamado "The Frying Dutchman". Ese restaurante, estilo buffet libre, resulta ser saqueado por Homero, quien le hace juicio porque no le permitieron comer todo lo que él quería.

Otro de los recordados capítulos que podemos ver a el Capitán es en el episodio "Lisa Gets an "A", donde el capitán le pide a Homero que le entregue a su langosta llamada "Tenazas" para llevarla a un costoso internado para amaestrarla cuando en realidad lo que queria era comerla. La escena termina con el Capitán pidiendo unos "centavillos".

Así luciría "El Capitán" en la vida real, según la Inteligencia Artificial.

En la imagen creada por Inteligencia Artificial podemos ver algunas diferencias en este pesquero con la serie animada. La IA lo hizo mucho más rudo de lo que se ve en la serie animada. Además, su barba resulta ser más feroz que el real.