Romina Malaspina compartió publicaciones antiguas de su cuenta de Instagram y enamoró a más de uno de sus miles de seguidores. Es que la ex participante de Gran Hermano, nacida en Mar del Plata, es dueña de una belleza envidiable. En las imágenes se la ve con dos bikinis preciosas.

Romina Malaspina compartió fotos en bikini y enamoró a más de uno en las redes

Malaspina se hizo conocida en nuestro país gracias al reality que hoy se emite en Telefe y que conduce Santiago del Moro. Al igual que muchos otros, ella se encerró junto a un grupo de personas desconocidas para ser observada las 24 horas del día. Su paso por la famosa casa no fue muy grande pero le sirvió para ganar visibilidad y abrirse camino en los medios.

Cuando salió del reality, contó a Intrusos que ella comía mucho y eso la llevó a engordar. "Afuera me criticaron mucho por eso, aunque no sé por qué. Después empecé a amigarme con eso", reconoció en una nota.

Romina Malaspina, hermosa

Y agregó: "Después volvió a subir mucho de peso en otro reality que hice en Chile y bajé mucho en otro que hice en España, de una manera que no era saludable. A partir de ahí me empecé a alimentar muy bien. Estudié nutrición y empecé a comer sano".

También, Romina Malaspina habló de las cirugías estéticas que se hizo tiempo después de salir de Gran Hermano. "No es que no estaba conforme con mi cuerpo. Pero sí tenía cosas que podía mejorar, tenía la posibilidad y lo hice. Me animé y lo hice", manifestó.