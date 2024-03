En videos: el sorprendente show de Shakira en Times Square

El viernes 22 de marzo, Shakira lanzó al mundo su más reciente álbum: “Las Mujeres Ya No Lloran”. Tras siete años sin ningún material de estudio, la cantante colombiana hizo historia con su suevo trabajo, que incluye algunas de las canciones que veníamos escuchando desde 2022.

Luego de que la intérprete de “Hips Don’t Lie” se separara del padre de sus hijos, Gerard Piqué, volvió con todo a la industria de la música, con hits de la talla de “Te felicito”, junto a Rauw Alejandro, y “BZRP Music Sessions #53”, con Bizarrap. Gracias a esas, y más canciones, la artista de 47 años ganó grandes reconocimientos en premios como los Latin Grammy.

El recibimiento de su último álbum también fue sumamente exitoso, con perlitas como el tema “Puntería”, junto a Cardi B. Asimismo, para promocionar LMYNLL, Shakira volvió a pisar fuerte en ruedas de prensa, y en programas de todo el mundo.

Mira el video de Shakira en Times Square

Como si fuera poco, en las últimas horas, Shakira sorprendió a sus fanáticos de los Estados Unidos, con un show increíble en las avenidas de Time Square, en Manhattan. “¡Qué experiencia tan loca! 40,000 de ustedes en Times Square, ¡se me pone la piel de gallina! ¡Gracias por esta increíble bienvenida y por venir a la fiesta conmigo NY!”, escribió la cantante al compartir el video en Instagram.

“No he visto a ningún artista que se adapte de manera tan perfecta a cada generación de música. Ella es majestuosa. Siempre megaestrella”; “Volvió el brillo en sus ojos”; “Y si lo anuncias con tiempo te llenamos NY COMPLETO”; “¡Monumental!”; “La forma en que gritan ‘las mujeres ya no lloran las mujeres facturan’”; “We love you Shakira!”; “La quiero ver de nuevo en la Super Bowl y cantando esa canción”; “¡LA MÁS INMENSAMENTE GRANDE!”; “Increíble. Así es como renacemos las Mujeres. Como el Ave Fénix”; “Eran 40mil almas pero alrededor del mundo todos estábamos conectados Shakira, desde Perú gritamos frente a la TV con cada canción, felicidades Shak estuviste ESPECTACULAR”, escribieron sus seguidores.