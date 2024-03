Con un bellísimo look total white, Sol Pérez conquistó corazones en Instagram

Sol Pérez logró aquello que soñó durante tantos años: recibirse. En las redes, donde es muy activa, contó que finalmente rindió su última materia de Derecho y ahora solamente le queda defender su tesis.

Sol Pérez, hermosa

"Estoy muy feliz, estamos brindando con Guido, ya nos terminamos la cerveza. No puedo creerlo, dos horas duró mi examen. Oral y escrito, primero la parte escrita, salís de la sala y después te toman la parte oral y en el oral me mataron. Me hicieron mil preguntas súper difíciles", expresó a sus miles de seguidores en Instagram.

Sol Pérez junto a su esposo, Guido Mazzoni

Guido Mazzoni, su marido, le dijo: "Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo por ellos mismos, te dirán que tú tampoco puedes hacerlo. ¿Quieres algo? Ve por ello y punto. ¡¡Gracias por enseñarme todos los días a ir por más!! Te amo".

Ella no se quedó en el molde y le respondió: "Gracias por estar conmigo siempre. En los buenos momentos y en los no tan buenos. Siempre ahí bancando todo, acompañándome, sufriendo por mí. Te amo".

Sol Pérez es muy activa con el contenido que comparte en la web. Ahora, enseñó un bellísimo look total white y conquistó más de un corazón de los usuarios. Con un pequeño clip, la panelista de Telefe captó la atención de cientos y cientos.

Mira el video de Sol Pérez