El mensaje del ángel de la guarda para este 24 de marzo para Libra, Escorpio y Sagitario

Los ángeles de la guarda son figuras asociadas con la protección y guía de los seres humanos a lo largo de sus vidas. En muchas ocasiones, en momentos donde te sientes perdido, podrían convertirse en una guía para el espíritu para orientar hacia el camino del bien. El origen de estas figuras se puede remontar a diversas tradiciones religiosas, culturales e incluso de la mitología.

Hoy, domingo 24 de marzo puede ser un día especial para conectar con tu ángel protector. Durante esta jornada, la figura celestial deja sus sabias palabras para guiar por buen camino tu signo del zodiaco. En este caso es el turno de los siguientes afortunados de la astrología: Libra, Escorpio y Sagitario. Presta atención al mensaje que envían, ya que puede servir para nutrir esa conexión espiritual e incluso para resolver cuestiones que se plantean durante el día.

A continuación, consejos para Libra, Escorpio y Sagitario. Imagen de Pexels.

Libra

Las personas nacidas bajo el signo de Libra, que generalmente tienen fechas de nacimiento entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre, son conocidas por su naturaleza diplomática y por su habilidad para buscar un equilibrio. El arcángel Samael tiene varios consejos para este signo. No te decepciones si las cosas no te salen a la primera, a veces hay que seguir intentando. La consistencia y la dedicación te puede llevar a lugares impensados. Si uno de tus objetivos no se ha cumplido, sigue trabajando hasta lograrlo.

Escorpio

Las personas nacidas bajo el signo de Escorpio, con fechas de nacimiento entre el 23 de octubre y el 21 de noviembre, son conocidas por su determinación, su naturaleza magnética y su profundidad emocional. El arcángel Azrael envía algunas observaciones para este signo. Los malos hábitos arrastran cosas negativas a tu vida. Es imprescindible que comiences a cuidar tu salud mental y física, incorpora aluna actividad que te mantenga en movimiento, acompaña con una alimentación saludable y prueba con alguna técnica para calmar la mente. Comenzar este proceso es difícil, pero necesario.

Estas figuras celestiales pueden quitarte del camino de las tinieblas. Imagen de Pexels.

Sagitario

Sagitario es el noveno signo del zodiaco y está representado por el arquero que simboliza la búsqueda de la verdad, la aventura y la expansión. Las personas que han nacido entre el 22 de noviembre y el 21 de diciembre pertenecen a este signo. El ángel Zadaquiel tiene varias sugerencias para Sagitario. A veces hay que frenar un poco y dejar de lado el trabajo. Si bien es verdad que te encuentras transitando un momento laboral exitoso, es importante que te esfuerces en cultivar tus vínculos.