Jardín: abono orgánico con ingredientes de la cocina para hacer florecer tus rosales

Tener un rosal en nuestro jardín puede cambiar completamente el paranorama de cómo se ve. Esto se debe a que son plantas arbustivas o trepadoras que se caracterizan por tener bellas flores y por tener una fragancia única. Son plantas muy populares deson de fácil cuidado ya que crecen con facilidad en el invierno y en las diferentes estaciones.

Como dijimos, cuidarlas no requiere de mucha atención pero si queremos tener rosas frondosas y únicas si necesitan de ayuda con un abono. En este caso, no es necesario que gastes dinero en víveros, con sólo dos ingredientes de tu hogar puedes hacer un fertilizante rico en nitrógeno, potasio y otros nutrientes que mejoren su crecimiento. Para esto no deberás deshechar las cáscaras de banana ni los pozos de café. A continuación, te explicamos como prepararlo.

Logra un jardín con las rosas más grandes y vistosas. Foto: Shutterstock

Abono orgánico y casero para rosales del jardín

Este abono casero para rosales consta de dos ingredientes de tu cocina: una cáscara de banana y una cucharada de pozo de café. En primer lugar, no deseches la cáscara de banana sino ponla al sol cortada en trozos pequeños hasta que se seque por completo. Lo mismo debes hacer con el café, extiendelo en un trapo al sol para que la humedad se vaya completamente.

Una vez que ya tenemos estos dos ingredientes sin nada de agua, vamos a proceder a tritularlos hasta obtener un polvo seco y fino. Esta mezcla seca la vamos a a utilizar para ir agregando a la tierra donde se encuentra los rosales. De a poco, este polvo se íra colando hasta las raíces liberando sus propiedades.

Mezcla el polvo con tu sustrato para que los rosales absorban todos los nutrientes. Foto: Shutterstock

En cuanto al riego, que permitirá que la tierra absorba estos nutrientes, se recomienta regar los rosales una o dos veces por semana. Mientras que en climas más calurosos y secos, es recomendable regarlos más frecuentemente.