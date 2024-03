Shakira presentó su nuevo álbum con un emotivo mensaje

Este viernes 22 de marzo, Shakira lanzó su álbum “Las Mujeres Ya No Lloran”. El material discográfico llegó luego de siete años, tras “El dorado” (2017), y contiene 14 canciones, entre las cuales se encuentran colaboraciones con artistas internacionales como Cardi B, Rauw Alejandro, Grupo Frontera, Bizarrap, Ozuna y Manuel Turizo.

Lo cierto es que varias canciones que forman parte de LMYNL habían salido a la luz hace más de un año, como es el caso de “Te felicito”, con Rauw, “Monotonía”, con Ozuna, y “Copa Vacía”, con Manuel Turizo.

La cantante realizó un evento especial por la presentación del álbum del que todo el mundo está hablando, en el The Guitar Hotel del Seminole Hard Rock. Allí asistieron personalidades de la industria como Lele Pons y Ozuna, además de su equipo de trabajo y su familia y amigos.

Shakira presentó su álbum con un evento privado en The Guitar Hotel, Seminole Hard Rock. Foto: Instagram @shakira

“Con mi álbum he querido resaltar cuatro gemas. Cada una de ellas representa un atributo diferente. Para mí, el diamante es la resiliencia; la esmeralda es la confianza; el zafiro, la vulnerabilidad; y el rubí, la pasión, la alevosía”, contó Shakira en un video que hizo en colaboración con Spotify Colombia y Viva Latino.

El mensaje de Shakira por el estreno de LMYNLL

“Después de los altibajos de la vida, y mucho tiempo trabajando en este álbum, Las Mujeres Ya No Lloran finalmente está disponible en todo el mundo. Gracias a todos por el increíble apoyo que me habéis dado. Sin ti, no lo habría logrado - hemos elaborado este álbum juntos. Eres la mejor manada que un shewolf podría haber pedido”, escribió Shakira en Instagram, en el marco del estreno.

Lele Pons estuvo presente en el evento privado. Foto: Instagram @shakira

“Te quiero. Muchas felicidades reina”; “Reina absoluta”; “¡Nos encantó! Te mereces todo”; “Que gran regalo nos diste”; “Reina”; “QUEEN SHAKI!!! Last night was incredible”; “Felicitaciones campeona”; “LO MÁS LINDO DE LA NOCHE FUE VERTE Y LO ESPECIAL ESE LANZAMIENTO @shakira te amo”; “TE AMOOOOOOOO para siempre!!!! @shakira celebrando tu éxito en la distancia desde Caracas. Que la vida me permita verte en directo pronto otra vez”, comentaron sus seguidores.