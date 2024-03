Romina Malaspina deslumbró con su hermosa figura frente al espejo

En Instagram, Romina Malaspina es tanto amada como criticada. ¿La razón? Ella misma dijo: "Pienso que, a medida que crece el nivel de exposición, también aumentan los lovers y los haters. Siento que es algo normal, que va de la mano y que si se está hablando es porque algo está haciendo ruido, entonces no lo padezco".

Romina Malaspina enamora en las redes sociales

Y, en diálogo con Diario Hoy, habló sobre las mujeres que la señalan con el dedo y les dejó un mensaje. "Es una pena, pero es verdad. Que se quieran, que se amen y que no le tiren mala onda a la otra. Yo estoy en una etapa muy relajada de mi vida y no podría tirarle mala onda a nadie", expresó Malaspina.

"Creo que es gente que no logró lo que quería en su vida y le molesta ver a alguien que lo logra. Entonces les deseo que puedan encontrar lo que les guste, disfruten y les haga bien", añadió.

Romina Malaspina, preciosa

En la misma nota le preguntaron si se arrepiente de algo y lo negó. "Siento que todo lo que pasa es por algo, que siempre elegí hacer las cosas que me gustaban y que hoy en día soy una agradecida de la vida de haber logrado los objetivos que tenía, como hacer un programa y viajar. Eso me llena muchísimo, me pone contenta y le pido a la vida poder seguir haciendo lo que me gusta siempre", manifestó.

En las redes sociales, Romina Malaspina es muy activa y diariamente sorprende con el contenido que comparte. Ahora lo hizo al subir un pequeño video después de entrenar. Frente al espejo, deslumbró con su hermosa figura y conquistó más de un corazón.

Mira el video de Romina Malaspina