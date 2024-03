Si hay algo por lo que se la caracteriza a Sol Pérez es por ser una amante del entrenamiento físico. Sin embargo, desde hace semanas no está yendo al gimnasio. Ahora, compartió una fotografía suya en Instagram y enseñó cómo luce.

"Hace más de un mes que no entreno. Hoy tengo otro objetivo, otra prioridad que no me lo permite… pero hoy cuando me desperté con mi cabeza llena de mier*, me recordé que NO PASA NADA, que no hay que exigirse tanto a veces. Y se los quería compartir por si alguna o alguno está colapsado como yo", escribió Pérez junto a la imagen.

Sol Pérez no entrena desde hace un mes y así luce

Pero, ¿por qué no entrena? Porque tiene el foco puesto en sus estudios universitarios. "Necesito recibirme, y sé que me falta poco. Es solamente dar bien un final", reconoció en una entrevista.

Al igual que su marido, Sol Pérez ama ir al gimnasio

Sol Pérez estudia abogacía. Tras finalizar el colegio secundario, se inscribió para estudiar Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Lo hizo durante 5 años y, por complicaciones laborales, debió posponer los estudios. Hoy cursa en la Universidad Siglo 21.

Su deseo de ser abogada pasa más por el hecho de tener un título universitario y saber defenderse que por el hecho de querer ejercer la profesión. Pérez reconoció que decidió estudiar esta carrera porque es algo que le apasiona desde niña.