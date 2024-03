Los alimentos de consumo humano que si puede comer tu gato

Cuando tenemos un gato en el hogar que le queremos brindar lo mejor que podamos, desde el espacio hasta su alimento. Es normal que queramos compartir con ellos la comida que nosotros hacemos con amor para los humanos pero, ¿esto está bien?, ¿qué alimentos de consumo humano pueden comer los gatos que les haga bien?.

A continuación te diremos que tipos de alimento que consumimos los humanos no le hace mal a tu gato. Pero primero, es importante que sepas que un gato necesita un alimento completo y equilibrado. Puedes proporcionarle un alimento seco o húmedo, o una combinación de los dos, pero lo importante es que tengan su alimento balanceado desde pequeños.

Descubre cuáles son los alimentos de consumo humano que puede comer tu gato. Foto: Shutterstock

Alimentos que si pueden comer los gatos

Si quieres de vez en cuando premiar a tu mascota con un alimento, asegúrate de no darle muchas calorías por día. Los gatos no tienen tanto movimiento como los perros y esto hace que engorden más rápido. Puedes darle pequeños premios pero no excederte ya que puedes provocar un desequilibrio en su dieta.

Los alimentos de consumo humano más saludables para tu gato son las carnes cocinadas, de aquí los gatitos pueden obtener nutrientes esenciales para su crecimiento. Ofrecerle a tu gato pequeños trozos de carne de pollo, cerdo o ternera no le hará daño. De igual manera evita que sea la piel o la grasa. También el pescado es muy nutritivo, el aroma del pescado vuelve loco a los gatos y les encanta. Recuerda quitar las espinas y cocinarlo siempre, no deben consumir estos alimentos crudos.

Algunas frutas y verduras son alimento para tu mascota, aunque es probable que no le agraden. Foto: Shutterstock

Por último, hay frutas y verduras que no le harán mal a tu gato, aunque probablemente no les llame tanto la atención como la carne o el pescado. Las recomendadas con las zanahorias, calabaza, banana, melón y arándanos. Si tu mascota no quiere consumirlos es porque no le agradan. Además, cereales como la avena y el arroz también son seguros y nutritivos para tu gato.