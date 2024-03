Tini Stoessel reaparece en redes sociales en medio de rumores de reconciliación con Rodrigo De Paul

En los últimos días, Tini Stoessel ha sido noticia por su vida personal y profesional. La cantante de "Cúpido", borró todas sus fotografías de las redes sociales pero recientemente volvió a aparecer con una imagen que llamo la atención de sus seguidores. En historias subió una sola fotografía que se veían mechones de pelo en el piso y luego otra a su feed en la que se lo está cortando.

Aunque a muchos les llama la atención y le preocupa el estado en el que se encuentra la cantante, muchos otros afirman que se encuentra promocionando el estreno de su nuevo albúm. Las redes sociales son la herramienta perfecta para llegar a mucha gente y se espera que Tini lanze nuevas novedades.

La última fotografía que Tini posteó en sus redes sociales. Foto: @tinistoessel

También, en las ultimas horas se viralizó una tremenda respuesta que Tini le dijo a una seguidora de la red social X, ex Twitter. La "hater" le comentó a la artista:"Contame qué te paso de grave en la vida reina. ¿Qué te digan roba maridos? ¿Te tiñeron y te quedó mal? Contame qué es lo que te tiene tan emo para hacer tanto show, ridícula”.

Fue con este comentario que la cantante reaccionó con un contundente mensaje: “Personas como vos me hicieron sentir exactamente lo que estás diciendo. Por personas como vos me quedé callada, pensando que no podía contar ni permitirme ser sincera conmigo misma, en muchas situaciones. Por personas y comentarios como los tuyos, terminé muchas noches sin querer despertarme a la mañana siguiente, desaparecer”, expresó la artista. Y cerró: “No tenés la mínima idea de lo que cada persona vive puertas para adentro. Ojalá, antes de comentar tan ligera e impunemente, lo pienses dos veces”.

La fotografía que Tini compartió en sus historias que alertó a sus fans. Foto: @tinistoessel

Además de este comentario también surgieron rumores en diferentes medios de comunicación que Tini estaria volviendo con su ex, el jugador de fútbol Rodrigo De Paul. Fue a través del periodista español Roberto Antolín en Radio Mitre quien asegurp "Se siguen hablando y ahora más que nunca. Hay mucha gente que me dice que tiene una nueva novia. No veo una nueva novia de De Paul y un nuevo novio de Tini. Es raro, ¿no?".