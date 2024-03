Si hay una artista argentina que es muy agradecida con sus fanáticos, es Soledad Pastorutti. La cantante, oriunda de Arequito, siempre aprecia las demostraciones de cariño de sus admiradores y se toma el tiempo de saludar a todo aquél que a la salida de sus shows le pide una fotografía.

Soledad Pastorutti se llevó todas las miradas con un sentido agradecimiento a sus fanáticos

En Instagram, La Sole es muy activa y también le deja mensajes a sus miles de seguidores. Ahora, les escribió: "Gracias a todas esas luces que desde hace tantos años alumbran mi camino".

Pastorutti renovó el folclore argentino y provocó que miles y miles de jóvenes se interesaran por este género musical. En la actualidad es considerada una de las nuevas figuras del folclore nacional junto a Abel Pintos y Luciano Pereyra. Si bien tiene decenas de melodías, tiene algunas preferencias en su cancionero. "Aparte de los hits que todos conocemos, hay dos canciones que quiero mucho", contó en diálogo con Teleshow.

Y detalló: "Una que escribí y que tuve la oportunidad de que Santana le ponga la guitarra, que se llama 'Vivir es hoy', que es un orgullo personal: animarme a escribir una canción que encima es como un himno para mi público".

Soledad Pastorutti enamora en Instagram

"Y 'Brindis', no solo por lo ocurrido con el Diego (por Maradona), sino porque es un tema que me regaló Afo Verde cuando tomé las riendas de mi carrera, y me sigo identificando con su letra", manifestó La Sole.