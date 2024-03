Romina Malaspina y un nuevo y llamativo álbum de fotos que se llenó de corazones

Cuando Romina Malaspina reapareció en los medios en 2020 sorprendió a cientos de televidentes con su cambio físico. Lo hizo en Canal 26 al conducir uno de los noticieros de la señal. Además, sus prendas generaron un gran revuelo y no hubo quien no hablara sobre ella.

En aquél entonces brindó una entrevista a Intrusos y, sobre las cirugías que se realizó, contó: "No es que no estaba conforme con mi cuerpo. Pero sí tenía cosas que podía mejorar, tenía la posibilidad y lo hice. Me animé y lo hice".

Romina Malaspina en Canal 26

Además, habló del bullying que sufrió en Gran Hermano porque comía mucho y engordó. "Afuera me criticaron mucho por eso, aunque no sé por qué. Después empecé a amigarme con eso", señaló.

Y, Malaspina, agregó: "Después volvió a subir mucho de peso en otro reality que hice en Chile y bajé mucho en otro que hice en España, de una manera que no era saludable. A partir de ahí me empecé a alimentar muy bien. Estudié nutrición y empecé a comer sano".

En la actualidad, Romina cuida mucho su imagen y eso se puede ver en su cuenta de Instagram donde comparte varios momentos de su rutina. Cada vez que da señales de vida sus admiradores quedan encantados. Ahora, Malaspina subió un nuevo y llamativo álbum de fotos que se llenó de corazones y comentarios. "I’ll show you what I got (en español: Te mostraré lo que tengo)", escribió junto a las imágenes.